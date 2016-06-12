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BEYOĞLU'NDA PATLAMA MEYDANA GELDİ !


BEYOĞLU'NDA PATLAMA MEYDANA GELDİ !
Tarih : 12 Haziran 2016, 09:59
Puan Ver : Beyoğlu'nda Patlama Meydana Geldi !(6/10)8


İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi.



Patlamada taksi şoförü Veysel Bulut yaralandı.  Olay, Beyoğlu cihangir Mahallesi Firuzağa Meydanı Defterdar Sokakta saat 07.00 sıralarında 5 katlı bir binanın 5'inci katında meydana geldi.



Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen patlamada etrafa yayılan molozların taksiye isabet etmesi sonucu taksi şoförü Veysel Bulut yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.








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