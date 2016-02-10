O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BEYOĞLU'NDA FACİA: 1 BEBEK ÖLDÜ!


BEYOĞLU'NDA FACİA: 1 BEBEK ÖLDÜ!
Tarih : 10 Şubat 2016, 13:38
Puan Ver : Beyoğlu'nda Facia: 1 Bebek Öldü!(8/10)6


Olayda ağır yaralanan bir kadın ile dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Sütlüce Mahallesi, Talip Paşa Sokak'ta saat 8.30 sıralarında yaşanan olayda, kömür sobasının devrilmesi ile yangın çıktı. Evin bir bölümünde bulunan hurda kağıtlar bir anda tutuştu.



Daireden yükselen çığlıklar nedeniyle komşular yardıma koştu. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.



Binanın üçüncü katında yaşanan olaya itfaiye yangına merdiven aracı ile müdahale etti. Dumandan etkilen baba Hasan Taşyurt'un da aralarında bulunduğu üç kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri evden daha sonra ağır yaralı bir kadını çıkardı. Bu arada evde 15 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.








Etiketler: Beyoğlu  Nda  Facia  1  Bebek  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER