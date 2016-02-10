

Olayda ağır yaralanan bir kadın ile dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.







Sütlüce Mahallesi, Talip Paşa Sokak'ta saat 8.30 sıralarında yaşanan olayda, kömür sobasının devrilmesi ile yangın çıktı. Evin bir bölümünde bulunan hurda kağıtlar bir anda tutuştu.







Daireden yükselen çığlıklar nedeniyle komşular yardıma koştu. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.







Binanın üçüncü katında yaşanan olaya itfaiye yangına merdiven aracı ile müdahale etti. Dumandan etkilen baba Hasan Taşyurt'un da aralarında bulunduğu üç kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri evden daha sonra ağır yaralı bir kadını çıkardı. Bu arada evde 15 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.