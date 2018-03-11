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Beyoğlu'nda Bir Binada Sandalyeye Bağlanıp Yakılmış Liseli Erkek Öğrenci Cesedi Bulundu
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Beyoğlu'nda Bir Binada Sandalyeye Bağlanıp Yakılmış Liseli Erkek Öğrenci Cesedi Bulundu

BEYOĞLU'NDA BİR BİNADA SANDALYEYE BAĞLANIP YAKILMIŞ LİSELİ ERKEK ÖĞRENCİ CESEDİ BULUNDU

İstanbul'da bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde liseli erkek öğrenci cesedi bulundu. Olayla ilgili öğrencinin babası gözaltına alındı.

Tarih : 11 Mart 2018, 21:20
Puan Ver : Beyoğlu'nda Bir Binada Sandalyeye Bağlanıp Yakılmış Liseli Erkek Öğrenci Cesedi Bulundu(7/10)3

Beyoğlu'nda, metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili Köksal'ın babası gözaltına alındı.

LİSELİ GENÇ ÖLDÜRÜLÜP YAKILMIŞ

İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde akşamüzeri bir binada ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın sandalyeye bağlı cesediyle karşılaştı. Cesedin yakıldığı da tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BABASI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Doğukan Köksal'ın adı öğrenilemeyen babası gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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