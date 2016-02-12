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BEYOĞLU'NDA BEŞ KATLI İKİ BİNA ÇÖKTÜ


BEYOĞLU'NDA BEŞ KATLI İKİ BİNA ÇÖKTÜ
Tarih : 12 Şubat 2016, 16:36
Puan Ver : Beyoğlu'nda Beş Katlı İki Bina Çöktü(9/10)8


Beyoğlu İstiklal Caddesi yanında bulunan Kurabiye Sokak'ta beş katlı iki bina çöktü. İstanbul Valisi Vasip Şahin, çöken binanın olduğu yere gelerek bir açıklama yaptı. Şahin, "İlk aldığımız bilgilere göre içeride herhangi bir kimse yok" dedi. Öte yandan binanın yakınında bulunan otoparktaki çalışanların dakikalar önce durumu fark edip binada yaşanacak bir felaketin önüne geçtikleri ortaya çıktı.



Vali Şahin şu açıklamaları yaptı;



"Bugün öğleden sonra iki bina çökmüş durumda. İçerde hiç kimse yok. Komşu ve işletme sahipleri uyarmış herkes çıkmış. Ama yine de enkaz altına bakılacak. Ümidimiz enkaz altında kimse olmaması.Tarlabaşı'ndaki kentsel dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu bu yapılardan görüyoruz.  Araştırıyoruz, daha detaylı bilgi vereceğiz. Yıkılan bir blok otel diğer bloğun da  iki katı lokanta ve üst katları da depo olarak kullanılıyormuş.  Otelin 2 müşterisi varmış biri dışarıdaymış zaten. Diğeri de ikaz edilmiş hemen tahliyesi sağlanmış. Aldığımız bilgi kimsenin olmadığı şeklindedir."








Etiketler: Beyoğlu  Nda  Beş  Katlı  İki  Bina  Çöktü    haber

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