

Bakanlar Kurulu, Beyoğlu Belediyesi'nin semt sakinleriyle mahkemelik olduğu ve hazırladığı imar planlarının iptal edildiği 6 mahalleyi riskli alan ilan etti. Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, belediyenin Paris'in ünlü caddesi Champs-Elysées'e benzeyecek dediği kentsel dönüşüm projesinin hayata geçmesi bekleniyor.







İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki altı mahalle içerisinde bulunan bazı yerlerin riskli alan ilan edilmesine dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.







Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulaksız mahalleleri içerisinde bulunan bazı yerlerin riskli alan ilan edilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 2. maddesi ve ek 1. maddelerine göre Bakanlar Kurulunda 13 Haziran 2016'da kararlaştırılmıştı.







Belediye "Champs-Elysées yapacağız" demişti







Söz konusu 6 mahalleyle ilgili daha önce Beyoğlu Belediyesi ile semt halkı ve Okmeydanı Çevre Koruma Derneği arasında mahkeme süreci yaşanmıştı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bu mahalleleri içeren projesi için "Okmeydanı'nı Champs-Elysées yapacağız" demişti. Demircan, bu mahallelerdeki 30 ayrı ada üzerinde büyük bir uzlaşmayla kentsel dönüşüm projesine start vereceklerini açıklamıştı. Ancak mahallelerin sakinleri ile belediye arasında tapu sıkıntısı yaşanınca, nazım imar planı dernek tarafından mahkemeye taşınmış ve iptal edilmişti.







Mahalle sakinleri itiraz etmiş mahkeme iptal etmişti







Beyoğlu Belediyesi'nin yeniden hazırladığı plan da dernek tarafından yargıya taşınmıştı. Dernekte bir araya gelen bu mahallelerin sakinleri, evlerinin bulunduğu arsaların Turgut Özal döneminde kendilerine satıldığını belirterek, mülkiyet haklarının belediye tarafından tanınmamasına tepki gösteriyor. Şimdi kentin ortasında kalan yerlerin değer kazanması nedeniyle bu bölgeye ilginin yoğunlaştığını söyleyen mahalle halkı, Bölgeyi "Champs-Elysées yapacağız" diyen belediyenin zaten daha önceden satın aldıkları bu yerleri yeniden satmak için kendilerinden fahiş fiyat istediklerini ve evlerini yeniden satın alacak maddi güçleri olmadığını belirtmişti.







1 milyon 650 bin metrekare







Beyoğlu Belediyesi'nin daha önce açıkladığına göre söz konusu alan 1 milyon 650 bin metrekareyi kapsıyor ve 80 bin kişi yaşıyor. Belediyenin yargı tarafından iptal edilen imar planının ve "Champs-Elysées" projesinin şimdi bölgenin Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilmesiyle hayata geçmesi bekleniyor.







Fetihtepe Mahallesi







Riskli alan edilen Fetihtepe Mahallesi, Okmeydanı'nda E-5 karayolunun paralelindeki Şark Kahvesi diye anılan Halıcıoğlu Yan Yolu Caddesi'nden Kulaksız'a ve Hasköy Mezarlığına kadar uzanan mahalle ve sokakları kapsıyor.