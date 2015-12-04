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beyoğlu'nda 5 araç kundaklandı

BEYOĞLU'NDA 5 ARAÇ KUNDAKLANDI

BEYOĞLU'nda park halindeki 5 araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerilerine tiner dökülerek kundaklandı. Yanan araçların araçların motor kısımlarında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Tarih : 04 Aralık 2015, 10:07
Puan Ver : Beyoğlu'nda 5 Araç Kundaklandı(8/10)8


Olay, saat 05.00'da Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki 2 minibüs ve 3 otomobilin üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Yoğun dumanı ve alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ile polis ekiplerine haber verdi.








Etiketler: Beyoğlu  Nda  5  Araç  Kundaklandı    haber

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