BEYOĞLU'nda park halindeki 5 araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerilerine tiner dökülerek kundaklandı. Yanan araçların araçların motor kısımlarında büyük çapta maddi hasar oluştu.



Olay, saat 05.00'da Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki 2 minibüs ve 3 otomobilin üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Yoğun dumanı ve alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ile polis ekiplerine haber verdi.