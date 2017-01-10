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beynin küçülmesini engelliyor aynı zamanda…

BEYNİN KÜÇÜLMESİNİ ENGELLİYOR AYNI ZAMANDA…

Araştırmacılar, Akdeniz diyeti uygulayan yaşlıların beyin hacimlerinin, bu diyeti uygulamayanlardan daha büyük olduğunu belirledi.

Tarih : 10 Ocak 2017, 16:53
Puan Ver : Beynin Küçülmesini Engelliyor Aynı Zamanda…(5/10)4


Sonuçları, "American Academy of Neurology" tıp dergisinin internet sitesi Neurology'da yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, Akdeniz diyeti uygulayan yaşlıları üç yıl boyunca takip ederek beyinlerindeki değişimi inceledi.



Çalışmanın lideri İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesinden Michelle Luciano, "Yaşlandıkça, beyin büzüşür. Bizler öğrenmemizi ve hafızamızı etkileyen beyin hücrelerimizi kaybederiz." diyerek araştırmanın, Akdeniz diyetinin beyin sağlığına olumlu etkisi olduğu kanısını güçlendirdiğini söyledi. Luciano, öte yandan bulgularının doğrulanması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.



Araştırma çerçevesinde demans (bunama) hastası olmayan 70'li yaşlarında 967 İskoçyalının yeme alışkanlıkları hakkında bilgi edinildi. Akdeniz diyetini yakından takip etmeyen kişilerin beyin hacimlerinde, diyeti daha doğru uygulayanlara göre üç yıl boyunca kayıp olasılığının daha yüksek olduğu görüldü.



Beslenme alışkanlıklarındaki farklılığın, Akdeniz diyetini uygulayanların toplam beyin hacminde görülen yüzde 0,5'lik küçülmeyi izah ettiği kaydedilirken, bunun normal yaşlanma sürecinde gözlenenin yarısı kadar olduğuna dikkat çekildi.



Araştırma sırasında beyin hacmini etkileyebilecek, yaş, eğitim, diyabet veya yüksek tansiyon gibi faktörler de göz önünde bulunduruldu. Öte yandan araştırma, gri madde hacmi veya kortikal kalınlık ile Akdeniz diyetinin arasında hiçbir ilişki olmadığını gösterdi.



 



kaynak:sabah








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