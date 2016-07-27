Beynin gençlikte en fazla değişime uğrayan bölgeleri belirlendi. Bu bölgelerin, karmaşık düşünce süreçleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.



İngiliz bilim adamları, beynin gençlik yıllarında en fazla değişime uğrayan bölgelerini belirledi.







300 KİŞİNİN BEYNİ İNCELENDİ







Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Science" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, 14 ila 24 yaşlarındaki 300 kişinin beyinlerini tarandı.







Cambridge Üniversitesi psikiyatri bölümünün yürüttüğü çalışmada, bu yaş aralığında beyinde en fazla değişime uğrayan bölgelerin, karmaşık düşünce süreçleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.



14-24 YAŞ ARASI KARMAŞIK DÜŞÜNCE KISMI GELİŞİYOR







Bilim adamları beynin görme, duyma ve hareket gibi vücut fonksiyonlarıyla ilgili bölümlerinin ergenliğe kadar tam anlamıyla geliştiğini, öte yandan 14 ila 24 yaşlarında karmaşık düşünce ve karar vermeyle ilintili kısımların değişmeyi sürdürdüğünü açıkladı.







GENLER AKIL HASTALIĞIYLA BAĞLANTILI







Araştırma sırasında gençlerin beyin gelişimiyle şizofreni gibi akıl hastalıkları arasında da bir bağ keşfedildi. Bilim adamları, beyinde ana faaliyet merkezlerinin gelişiminde rol oynayan genleri incelediğinde bu genlerin birçok akıl hastalığıyla bağlantılı olanlarla benzeştiğini gördü.Çalışmada yer alan Kirstie Whitaker, bu keşfin, birçok ruhsal bozukluğun gençken ortaya çıktığı gözlemini desteklediğini söyledi.







Araştırmanın bulguları aynı zamanda bu yaş aralığında kötü muamele, istismar ve ihmalin, beynin üst fonksiyonlarının gelişimini sekteye uğratabileceğine işaret ediyor.