

Araştırma sonuçları beyninizi 7,5 yıl daha genç tutmanızın mümkün olduğunu tespit etti.







Beynin yaşla gelen dejenerasyon hızını yavaşlatmanın mümkün olabileceğine dair yeni bulgular var. Ne kadar mı? Araştırmacıların cevabı hazır, 7.5 yıl!







MEDİTASYON YAPANLARIN BEYNİ, YAPMAYANLARDAN 7,5 YIL DAHA GENÇ







Liderliğini Nörolog Eileen Luders'ın yaptığı bir araştırma, 50'li yaşlarında meditasyon yapan bir grup insanın beyin yaşının, aynı yaşta meditasyon yapmayan insanlara kıyasla 7.5 yıl daha genç olduğunu kanıtladı.







Dahası da var… 50 yıldan sonra her meditasyon yapılan yıl için, beyin 1 ay 22 gün daha genç kalıyor.







MEDİTASYON BEYNİN YAŞ İLE GELEN KÖRELMESİNİ YAVAŞLATIYOR







Araştırmacılar 100 kişiden alınan veriyi analiz ediyor. 50si düzenli olarak meditasyon yapan, 50'si ise yapmayan kişiler. Beynin yaşını ölçmek için, yeni geliştirilmiş ve onaylanmış yüksek boyutlu bir kalıp tarayıcısı kullanıyorlar. Ölçülen şey tam olarak yaş değil, onun yerine belirli bir yaşta beynin nasıl görüneceğini ölçüyorlar. Örneğin, alzheimer hastası olan kişilerin beyni olması gerekenden 10 yıl daha yaşlı görünüyor.







Ancak, meditasyon yapan kişilerde bunun zıttı söz konusu. Yaklaşık 50 yaşında olan bu kişilerin beyni, yapmayanlara kıyasla 7,5 yaş daha genç görünüyor.







Luders “Bu sonuçlara göre, beyin sağlığı için meditasyon çok faydalı ve beynin yaş ile gelen körelmesini yavaşlatıyor” diyor.







"VÜCUDUNUZ İÇİN EGZERSİZ NEYSE BEYNİNİZ İÇİN DE MEDİTASYON ODUR"







Her geçen gün biraz daha netleşiyor ki, vücudunuz için egzersiz neyse, beyniniz için de meditasyon o. Düzenli meditasyon yaparak, beyninizin yaşlanmasını yavaşlatmanız mümkün.