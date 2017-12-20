Beymen Halka Arz Oluyor
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Beymen Halka Arz Oluyor

BEYMEN HALKA ARZ OLUYOR

Beymen Mağazacılık, 156 milyon TL olan mevcut sermayesinin yüzde 49'unu halka arz etmeye hazırlanıyor.

Tarih : 20 Aralık 2017, 14:20
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Boyner Perakende, Beymen Mağazacılık'ın yüzde 49'a kadar olan kısmının halka arz edilmesi için çalışmalara başlandığını duyurdu.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve kârlı büyümeye destek olacak bir bilanço yapısının kurulması amacıyla yüzde 100 oranında paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Beymen Mağazacılık AŞ'nin 156.225.000,00 Türk Lirası olan mevcut sermayesinin yüzde 49'unu aşmayacak kısmının halka arz edilmesi için, piyasa koşulları çerçevesinde çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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