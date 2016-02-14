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Beylikdüzü'nden metrobüse binenlere kötü haber

BEYLİKDÜZÜ'NDEN METROBÜSE BİNENLERE KÖTÜ HABER

İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli unsurlarından metrobüste, salı gününden itibaren yeni bir uygulama başlıyor.

Tarih : 14 Şubat 2016, 17:39
Puan Ver : Beylikdüzü'nden Metrobüse Binenlere Kötü Haber(7/10)4


İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli unsurlarından metrobüste, salı gününden itibaren yeni bir uygulama başlıyor.



Beylikdüzü ilçesinden Söğütlüçeşme yönüne yolculuk eden vatandaşlar, Söğütlüçeşme yönünde yaşanan yoğunluktan dolayı, ara duraklardan metrobüse binerek, ters yönde bulunan TÜYAP'taki son durağa gidiyordu. Vatandaşlar, buradan boş araçlara binip, oturarak yolculuk edebiliyordu ancak İETT bu konuda yeni bir önlem aldı.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, TÜYAP durağına ara duraklardan gelen yolculardan ötürü oluşan yoğunluğu önlemek amacıyla, peronda değişikliğe gidildi. Yapılan yenilikle, TÜYAP'taki son durağa giren metrobüsler, yolcularını farklı bir bölgede indirerek, peron dışına çıkaracak. Böylece boş metrobüs için bu durağa gelen yolcular, bir kez daha ücret ödeyerek, boş metrobüslere binebilecek.








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