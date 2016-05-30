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beylikdüzü'nde otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

İstanbul'da Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda aynı istikamette giden iki otomobilinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 09:57
Puan Ver : Beylikdüzü'nde Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı(7/10)5


Kaza, E-5 Karayolu Yakuplu Sapağı Ankara istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Serkan Sonugelen yönetimindeki 34 EL 219 plakalı Otomobil, seyir halindeki 34 E 4810 plakalı otomobile çarptı.



Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında 34 EL 219 plakalı araçta bulunan Serkan Sonugelen hayatını kaybetti.



Kazada aynı araçta bulunan 2 bayan ve diğer otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları çevre hastanelere kaldırırken araç içerisinde sıkışan Sonugelen'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında bulunduğu yerden çıkarıldı.



Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza anı olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki otomobilin çarpışarak savruldukları görüldü.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.








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