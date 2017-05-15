BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİNCİ PAMİR VAKASI
Beylikdüzü'nde lüks villaların bulunduğu bir sitenin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yaşanan olay, akıllara Zekeriyaköy'de kaybolan ve aramalar sonucunda komşu evin havuzunda boğulduğu ortaya çıkan minik Pamir'i getirdi.
Edinilen bilgilere göre olay Pazar Sabahı Gürpınar'da lüks villaların bulunduğu bir sitede yaşandı. Site görevlisi olarak çalışan Keskin ailesinin 3 yaşındaki çocukları Emre, annesinin ve babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak evden çıktı. Sitenin havuzuna doğru ilerleyen minik Emre, suya düştü. Yaklaşık 10 dakika sonra Emre'nin evde olmadığını fark eden anne Elmas Keskin ve baba Ergin Keskin, telaşla aramaya başladı. Evin balkonuna çıkan abi Emrah Keskin ise bu sırada kardeşinin havuzda yüzüstü yatmakta olduğunu gördü.
Minik Emre, hemen havuzdan çıkartıldı. Evdekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören minik Emre, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Emre'nin ölümü yakınlarını ve ailesini yasa boğdu. Minik Emre'nin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar