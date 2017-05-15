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beylikdüzü'nde ikinci pamir vakası

BEYLİKDÜZÜ'NDE İKİNCİ PAMİR VAKASI

Beylikdüzü'nde lüks villaların bulunduğu bir sitenin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yaşanan olay, akıllara Zekeriyaköy'de kaybolan ve aramalar sonucunda komşu evin havuzunda boğulduğu ortaya çıkan minik Pamir'i getirdi.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 16:28
Puan Ver : Beylikdüzü'nde İkinci Pamir Vakası(8/10)10


Edinilen bilgilere göre olay Pazar Sabahı Gürpınar'da lüks villaların bulunduğu bir sitede yaşandı. Site görevlisi olarak çalışan Keskin ailesinin 3 yaşındaki çocukları Emre, annesinin ve babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak evden çıktı. Sitenin havuzuna doğru ilerleyen minik Emre, suya düştü. Yaklaşık 10 dakika sonra Emre'nin evde olmadığını fark eden anne Elmas Keskin ve baba Ergin Keskin, telaşla aramaya başladı. Evin balkonuna çıkan abi Emrah Keskin ise bu sırada kardeşinin havuzda yüzüstü yatmakta olduğunu gördü.



Minik Emre, hemen havuzdan çıkartıldı. Evdekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören minik Emre, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Emre'nin ölümü yakınlarını ve ailesini yasa boğdu. Minik Emre'nin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








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