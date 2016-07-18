

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ mensuplarının, darbenin devamında kullanacakları bazı silahları Beykoz Riva'da toprak altına gömerek sakladıkları istihbaratını aldı.







Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptığı kazı çalışmasında, 7 adet EM-16 tüfek, 4 adet MP-5 tüfek ve çok sayıda mermi bulundu.