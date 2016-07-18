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BEYKOZ'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ


BEYKOZ'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 18 Temmuz 2016, 10:07
Puan Ver : Beykoz'da Toprağa Gömülü Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi(9/10)7


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ mensuplarının, darbenin devamında kullanacakları bazı silahları Beykoz Riva'da toprak altına gömerek sakladıkları istihbaratını aldı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptığı kazı çalışmasında, 7 adet EM-16 tüfek, 4 adet MP-5 tüfek ve çok sayıda mermi bulundu.








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