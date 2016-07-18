BEYKOZ'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ mensuplarının, darbenin devamında kullanacakları bazı silahları Beykoz Riva'da toprak altına gömerek sakladıkları istihbaratını aldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptığı kazı çalışmasında, 7 adet EM-16 tüfek, 4 adet MP-5 tüfek ve çok sayıda mermi bulundu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar