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BEYKOZ'DA MOLOZ YÜKLÜ KAMYON DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI


BEYKOZ'DA MOLOZ YÜKLÜ KAMYON DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI
Tarih : 15 Mayıs 2017, 17:21
Puan Ver : Beykoz'da Moloz Yüklü Kamyon Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 8 Yaralı(5/10)4


Beykoz köy yolunda moloz yüklü kamyon, önce karşı yönden gelen öğrenci servisine, ardından da bir minibüse çarptı. Kazada 6'sı öğrenci 8 kişi yaralanırken, kamyonun çarptığı minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Beykoz Reşadiye köy yolunda meydana geldi. 34 KRZ 53 plakalı kamyon sürücüsü, Cumhuriyet köy istikametine ilerlerken kontrolünü kaybederek karış şeritten gelen Resul Soydemir yönetimindeki 34 RJH 94 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, ardından Nihat Zamanis yönetimindeki 34 BD 1792 plakalı bir başka minibüse çarparak durabildi. Kazada servis aracında bulunan 6 öğrenci ve kamyonun çarptığı minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Minibüste sıkışan sürücü Nihat Zamanis'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis, olay sonrası kayıplara karışan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.



 



kaynak:milliyet








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