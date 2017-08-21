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BEYKOZ'DA ÇIKAN HORTUMUN ARDINDAN YOĞUN YAĞIŞ BAŞLADI


Beykoz'da Çıkan Hortumun Ardından Yoğun Yağış Başladı
Tarih : 21 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : Beykoz'da Çıkan Hortumun Ardından Yoğun Yağış Başladı(8/10)4

İstanbul'un Beykoz ilçesi ve çevresinde sıradışı hava koşulları etkili oluyor. İlçede hortum gözlendi ve ardından yağış başladı.

BUGÜN VE YARIN GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağışın etkili olması öngörülüyor. Kentte pazartesi gecesi gök gürültülü yağışın yanı sıra, yıldırım ve dolu yağışı da bekleniyor. Kentte bugün hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 29 derece olacak.

İşte o hortumdan kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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