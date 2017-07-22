BEYKOZ'DA ARAÇ TAŞIYAN TIR KAZA YAPINCA CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Antalya'dan getirdiği 5 araç ile ilerleyen TIR'ın sürücüsü Serkan Ateş henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti.
4 ARACA ÇARPIP, ÜZERLERİNE DEVRİLDİ
İstanbul'da, Beykoz Soğuksu Mahallesi'nde akşam 17:30 sıralarında meydana gelen kazada 5 otomobil yüklü TIR, önce duvar ve çöp konteynerlerine ardından park halindeki 4 araca çarptı.
TIR daha sonra araçların üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
"FREN PATLADI, DUVARA SÜRTTÜM"
Cadde savaş alanına dönerken Beykoz itfaiyesi ve polis ekipleri kazaya müdahale etti. Kazada bir binanın önünde doğalgaz borusu da zarar görürken İGDAŞ ekibi inceleme yaptı. Sürücü Serkan Ateş, "Fren patladı, duvara sürte sürte geldim" dedi.
Kaynak: haberinburada
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