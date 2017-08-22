BEYKOZ-RİVA YOLUNDA KORKUNÇ KAZA: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI! KOPAN KAFAYI ARADILAR
Beykoz-Riva yolunda virajı alamayan otomobil karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Takla atarak 70 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI
Kaza, Beykoz-Riva yolu Alibahadır mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Riva istikametine seyreden İzzet Aptioğlu yönetimindeki 34 FJ 629 plakalı otomobil, girdiği virajı alamayarak karşı yönden gelen Musa A. yönetimindeki 34 EV 1406 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak sürüklenen otomobil yaklaşık 70 metre ilerde bariyerlere çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü İzzet Aptioğlu ve amcasının oğlu Adnan Aptioğlu hayatını kaybederken araçta bulunan Mustafa Çevik ise ağır şekilde yaralandı.KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler henüz ismi belirlenemeyen ağır yaralıyı Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.AĞAÇLIK ALANDA KAZADA KOPAN KAFA ARANDI
Olayı gören diğer sürücülerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan Mustafa Çevik'i Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırırken kazada hayatını kaybeden bir kişinin kafasının koptuğu belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından yolun kenarındaki ağaçlık alandan bir süre hayatını kaybeden kişinin kopan kafası arandı. Yapılan çalışmada kafanın parçalanmış halde olduğu belirlendi.RİVA YOLU 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza nedeniyle Riva yolunda trafik yaklaşık 1 saat kapalı kalırken kamyonun yol kenarına çekilmesinin ardından trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı. Yapılan çalışmaların ardından hurdaya dönen otomobille kamyon olay yerinden çekilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar