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BEYKOZ DEVLET HASTANESİ'NDEN MUSTAFA KOÇ AÇIKLAMASI


BEYKOZ DEVLET HASTANESİ'NDEN MUSTAFA KOÇ AÇIKLAMASI
Tarih : 21 Ocak 2016, 11:54
Puan Ver : Beykoz Devlet Hastanesi'nden Mustafa Koç Açıklaması(6/10)5


İşte Beykoz Devlet Hastanesi'nin açıklamasının tamamı:



Sayın Mustafa Koç sabah sporu esnasında fenalaşıp düşmesi üzerine spor hocası ve yakın koruması tarafından ilk yardım desteği almaya başlamış.



Acil 112 ekibi çağrılmış. 15 dakika sonra Beykoz Devlet Hastanesi Aciline saat 08.10 da ulaştırılmıştır. Hasta ilk geldiğinde siyanoze, asistoli halinde idi, acilen entübe edilerek resusitasyon başlandı.1 saat sonra Amerikan Hastanesi'nden gelen kendi doktor ekibiyle birlikte, kalp akciğer pompasına bağlanarak saat 10.10 da hastanemizin acilinden ambulansla alınarak helikopterle Amerikan Hastanesi'ne sevki sağlandı.



HASTANENİN AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?



Tıbbi terimlerle yapılan bu açıklamaya göre Koç hastaneye getirildiğinde kan dolaşım bozukluğunun göstergesi olan fiziksel işaretler vardı. Duran kalbin çalıştırılması için kalp masajı yapıldı ve kalp atışı ile solunum desteği verildi.








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