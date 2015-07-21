14 Avrupa ülkesinin katıldığı şampiyonada ülkemizi bayanlarda temsil eden üniversite bulunmuyor. Erkeklerde ise ülkemizi İstanbul Beykent Üniversitesi temsil ediyor.



BEYKENT ÜNİVERSİTESİ'NDE GERİ SAYIM BAŞLADI..



İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 13. Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü yapılan karşılaşmalarla start aldı. 14 Avrupa ülkesinin katıldığı şampiyonada ülkemizi bayanlarda temsil eden üniversite bulunmuyor. Erkeklerde ise ülkemizi İstanbul Beykent Üniversitesi temsil ediyor. İstanbul Beykent Üniversitesi D Grubu'nda İspanya ve Fransa ile karşılaşacak. Beykent Üniversitesi 21 Temmuz 2015 Salı günü saat 16:00'da İspanya ile, 22 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 10:00'da da Fransa ile karşılaşacak.



BEYKENT ÜNİVERSİTESİ D GRUBU'NDA MÜCADELE EDECEK..



19-26 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen şampiyona dört grup halinde yapılıyor. Şampiyonanın A Grubu'nda İtalya, İspanya, Romanya ve Norveç, B Grubu'nda Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Portekiz, C Grubu'nda Polonya, Almanya, İngiltere ve D Grubu'nda da Fransa, Türkiye Beykent Üniversitesi ve İspanya üniversiteleri yer alıyor. Üç gün sürecek olan grup maçları sonrası gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar final grubunda, diğerleri ise klasman grubunda yarışacaklar.











