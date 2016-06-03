

50 yaşındaki İtalyan J.C., beyin kanaması geçirdi ve birden bire Fransızca konuşmaya başladı. Nedeni ise travma sonrası gelişen kompülsif yabancı dil sendromu.







İtalya'da yaşayan J.C., beyin travması sonucunda “kompülsif yabancı dil sendromu” nedeniyle, Fransızca konuşmaya başladı.







Cornex Dergisinde yayımlanan makaleye göre, İtalya'da J.C., beyin travması sonucunda ilkokul yıllarında öğrendiği ancak yıllardır konuşmadığı dil olan Fransızca konuşmaya başladı. Fransızca sürekli konuşan J.C.'nin ses tonunu da parodisel bir Fransız sesine dönüştü ve Fransızlara özgü hareketler yapmaya başladı.







EMEKLİLİĞİ İÇİN İŞLEM YAPIYOR







Tıp dünyasında nadir de olsa görülen “kompülsif yabancı dil sendromuna” dünyada şimdiye kadar 60 kişinin yakalandığı belirtiliyor. Durumu inceleyen bilim insanları Nicoletta Beschin, Angela de Bruin ve Sergio Della Sala'nın kaleme aldığı makalede, “JC abartılı bir ses tonu kullanmanın yanı sıra Fransız bir adamın karikatürize edilmiş biçiminde davranış gösteriyor. Akrabaları, hastanedeki arkadaşları gibi onu dinlemeye hazır herkesle Fransızca konuşuyor. Hatta emekliliği için işlem yapacak komisyon önünde bile konuştu” ifadesi yer aldı.







"FRANSIZCA OKUYOR, İTALYANCA YAZIYOR"







Makaleye göre J.C., daha önce hiç izlememesine rağmen sendrom nedeniyle Fransız filmleri izlemek istiyor, Fransız yiyecekleri yiyip Fransızca okuyor ancak İtalyanca yazıyor. Ayrıca aşırı mutluluğun gözlemlendiği adam sabahları pencereyi açıp Fransızca olarak “Günaydın” diye bağırıyor ve bir alışveriş yaptığında aynı şeyden çok sayıda alma eğilimi gösteriyor.







DR. MADİ: BÖYLE BİR VAKAM VARDI







Durumu değerlendiren Nörolog Dr. Bülent Madi, "Bu durum, anadilin “kompülsif yabancı dil sendromu” sonucu unutulup bildiği diğer yabancı dillerin hatırlanması ile ortaya çıkıyor. Bana gelen bir vakanın anadili Türkçe'ydi. Çocukluğunda Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce öğrenmişti. Vaka, İngilizce kelimeler söylüyordu. Sonra Almanca, Fransızca ve İtalyanca kelimeleri bir araya getirip konuştuğunu anladık. Vakanın anadiline dönme terapisi devam ediyor" diye konuştu.