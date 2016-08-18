

Cleveland Klinik ve UCLA, California Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi ve çalışmaya katılan diğer enstitülerden doktorlar, beyin kanseri formu olan tekrarlayan glioblastoma hastalarının tedavisinde dönüm noktası niteliğinde bir başarı elde edildiğini açıkladı. Buna göre, tedavide kullanılan modifiye virüsün hastaların yaşam sürelerini uzattığı kanıtlandı.







Çalışmaya ait sonuçlar 1 Temmuz'da Science Translational Medicine dergisinde yayınlandı.







Glioblastomalar beyin kanserleri içerisinde en ölümcül olan kanser türü. Kemoterapi ve radyasyon tedavisi sonrasında tümörler yeniden oluştuğunda, tedavi seçenekleri sınırlanıyor ve hastaların aylarla ifade edilen yaşam süreleri kalıyor.