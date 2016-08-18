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beyin kanserinde umut veren tedavi

BEYİN KANSERİNDE UMUT VEREN TEDAVİ

Araştırmacılar, agresif beyin kanseri hastalarının yaşam sürelerini uzatan yeni viral tedavinin umut vaat ettiğini açıkladı.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 13:23
Puan Ver : Beyin Kanserinde Umut Veren Tedavi(0/10)


Cleveland Klinik ve UCLA, California Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi ve çalışmaya katılan diğer enstitülerden doktorlar, beyin kanseri formu olan tekrarlayan glioblastoma hastalarının tedavisinde dönüm noktası niteliğinde bir başarı elde edildiğini açıkladı. Buna göre, tedavide kullanılan modifiye virüsün hastaların yaşam sürelerini uzattığı kanıtlandı.



Çalışmaya ait sonuçlar 1 Temmuz'da Science Translational Medicine dergisinde yayınlandı.



Glioblastomalar beyin kanserleri içerisinde en ölümcül olan kanser türü. Kemoterapi ve radyasyon tedavisi sonrasında tümörler yeniden oluştuğunda, tedavi seçenekleri sınırlanıyor ve hastaların aylarla ifade edilen yaşam süreleri kalıyor.








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