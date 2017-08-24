BEYİN KANAMASI GEÇİREN ESKİ GALATASARAYLI, FUTBOLA DÖNDÜ
Geçirdiği beyin kanaması sonrasında sağlığına kavuşan Galatasaraylı eski futbolcu Rigobert Song, Kamerun Milli Takımı'ndaki görevine döndü.
Geçmişte Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen Rigobert Song, geçirdiği beyin kanamasının ardından futbolda döndü. Sağlık durumunu değerlendiren 41 yaşındaki futbol adamı, "hastalığım sürecinde insanların beni ne kadar sevdiğini görme şansım oldu" dedi.
MİLLİ TAKIMDAKİ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR
Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor forması da giyen Rigobert Song, beyin kanaması geçirmiş ve komaya girmişti. Kamerun'un efsane oyuncusu, ciddi bir yaşam mücadelesinin ardından rehabilitasyon sürecini tamamlamıştı. Song, Kamerun Milli Takımı'ndaki görevine devam ediyor.
"HERKES BENİMLE YAKINDAN İLGİLENDİ, NASIL TEŞEKKÜR EDECEĞİMİ BİLEMİYORUM"
Rigobert Song, sağlık durumuyla ilgili "Bu çok dokunaklı bir durum. Sahada oynarken ve herkesin gözü üzerinizdeyken böyle birşeyi aklınıza hiç getirmiyorsunuz. Bu duruma düştüğünüzde insanların sizi ne kadar sevdiğini görme şansınız oluyor. İngiltere'den Türkiye, Fransa'dan tüm Avrupa'ya birçok insan sağlığımla yakından ilgilendi. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.
Song, 2004-2008 yıllarında Galatasaray, 2008-2010 yıllarında Trabzonspor forması giymişti.Kamerun'un efsane oyuncusu, şu anda yerel liglerde oynayan futbolculardan oluşan Kamerun Milli Takımı'nı çalıştırıyor.
Kaynak: haberinburada
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