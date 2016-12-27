BEYAZIT'TA TRAMVAY KAZASI!
Beyazıt'ta tramvay kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, tramvay seferleri her iki yönde de yapılamıyor.
Beyazıt'ta tramvay kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, tramvay seferleri her iki yönde de yapılamıyor.
Kabataş - Bağcılar seferi yapan tramvay, Beyazıt'ta bir vatandaşa çarptı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
kaynak:sabah
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