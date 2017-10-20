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Beyazıt Tramvay Hattında Teller Koptu!

BEYAZIT TRAMVAY HATTINDA TELLER KOPTU!

Beyazıt'ta tramvay hattına enerji sağlayan katener telinin kopması nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi.

Tarih : 20 Ekim 2017, 22:50
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İstanbul'da Tramvay hattına enerji sağlayan katener telinin Beyazıt İstasyonu'nda kopması nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi.



YUSUFPAŞA-EMİNÖNÜ ARASI KAPANDI



Seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Kabataş- Eminönü arasında gerçekleştiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tramvay hattında enerji sağlayan katener teli Beyazıt İstasyonu'nda koptu. Bu nedenle Bağcılar-Yusufpaşa ve Kabataş-Eminönü arasında yapılmaktadır. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor" denildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Beyazıt  Tramvay  Hattında  Teller  Koptu    haber

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