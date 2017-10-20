BEYAZIT TRAMVAY HATTINDA TELLER KOPTU!
Beyazıt'ta tramvay hattına enerji sağlayan katener telinin kopması nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi.
İstanbul'da Tramvay hattına enerji sağlayan katener telinin Beyazıt İstasyonu'nda kopması nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi.
YUSUFPAŞA-EMİNÖNÜ ARASI KAPANDI
Seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Kabataş- Eminönü arasında gerçekleştiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tramvay hattında enerji sağlayan katener teli Beyazıt İstasyonu'nda koptu. Bu nedenle Bağcılar-Yusufpaşa ve Kabataş-Eminönü arasında yapılmaktadır. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor" denildi.
Kaynak: haberinburada
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