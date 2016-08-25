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beyazıt öztürk ortaya çıktı

BEYAZIT ÖZTÜRK ORTAYA ÇIKTI

'Beyaz Show'un tatile girmesinin ardından uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 12:16
Puan Ver : Beyazıt Öztürk Ortaya Çıktı(0/10)


Beyazıt Öztürk, anlaşmalı olduğu GSM operatörü şirketinin Reklam filmi setinden bir kare yayımladı.



Ünlü şovmen, reklamda birlikte rol aldığı 'Bizimkiler' dizisinin efsane karakterlerinden 'Cemil'e hayat veren Uğurtan Sayıner'le çektiği selfie'yi hayranlarıyla paylaştı.








Etiketler: Beyazıt  Öztürk  Ortaya  Çıktı    haber

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