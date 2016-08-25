BEYAZIT ÖZTÜRK ORTAYA ÇIKTI
'Beyaz Show'un tatile girmesinin ardından uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.
Beyazıt Öztürk, anlaşmalı olduğu GSM operatörü şirketinin Reklam filmi setinden bir kare yayımladı.
Ünlü şovmen, reklamda birlikte rol aldığı 'Bizimkiler' dizisinin efsane karakterlerinden 'Cemil'e hayat veren Uğurtan Sayıner'le çektiği selfie'yi hayranlarıyla paylaştı.
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