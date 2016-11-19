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beyazıt öztürk nişanlanıyor

BEYAZIT ÖZTÜRK NİŞANLANIYOR

Dün gece bomba gibi bir açılış yapan Beyaz Show sunucusu Beyazıt Öztürk nişanlanıyor açıklamasıyla büyük alkış aldı. Peki Beyazıt Öztürk nişanlısı kim sorusunun yanıtı ne işte ayrıntılar...

Tarih : 19 Kasım 2016, 13:56
Puan Ver : Beyazıt Öztürk Nişanlanıyor(6/10)3


 Dün gece bomba gibi bir açılış yapan Beyaz Show sunucusu Beyazıt Öztürk nişanlanıyor açıklamasıyla büyük alkış aldı. Peki Beyazıt Öztürk nişanlısı kim sorusunun yanıtı ne işte ayrıntılar...



Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, medyada nişanlanacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Programının yeni sezondaki ilk bölümünü Berlin'de çeken Beyazıt Öztürk, binlerce insan önünde nişanlanacağı haberlerine "İlk kez burada açıklıyorum.İki ay sonra nişanlanıyorum" dedi.



Beyaz Show'un yeni sezon ilk bölümünde açıklama yapan Beyazıt Öztürk, "2 aydır bunu açıklamayı bekliyorum.İlk kez buradan söylüyorum. 2 ay sonra nişanlanıyorum. Gazeteden öğrendim. Çok sevindim.Gerçekten nişanlanacağım kızı da çok merak ediyorum. Düğünümün nerede olacağını merak ediyorum. İnşallah nişana annemle beraber gideceğim" açıklaması yaptı. Beyazıt Öztürk'ün bu açıklaması alkış tufanının kopmasına neden oldu.



 



kaynak:kafehaber








Etiketler: Beyazıt  Öztürk  Nişanlanıyor    haber

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