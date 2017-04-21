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beyazıt öztürk muradına erdi bakın kiminle evleniyor

BEYAZIT ÖZTÜRK MURADINA ERDİ BAKIN KİMİNLE EVLENİYOR

Beyazıt Öztürk, magazin dünyasının müzmin bekarı. 48 yaşındaki şovmen'in hala evlenmemiş olması herkesin dilinde.

Tarih : 21 Nisan 2017, 10:10
Puan Ver : Beyazıt Öztürk Muradına Erdi Bakın Kiminle Evleniyor(8/10)7


Beyazıt Öztürk, 34 yaşındaki ünlü oyuncu Büşra Pekin ile nikah masasına oturdu. Ancak bu sürpriz evlilik kararı bir film senaryosundan ibaret.



Programına çektiği skeçleri oldukça beğenilen Beyazıt Öztürk programına, vizyona yeni giren Kolonya Cumhuriyeti filminin başrol oyuncularından Büşra Pekin'i konuk etti.Beyazıt Öztürk, bu hafta bir skecinde Büşra Pekin ile nikah masasına oturacak. Büşra Pekin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.





 



kaynak:internethaber





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