

Beyazıt Öztürk ile Ayla Çelik'in Bağdat şarkısında yaptıkları düet sonrası ikili arasında aşk yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Üstüne bir de “Beyaz Show”un 20. yıl kutlamasında ikilinin çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmaları konunun tekrar gündem olmasına neden oldu. Bunun üzerine Ayle Çelik, sessizliğini bozdu.







"YİNE YAPABİLİRİZ YİNE ÇEKEBİLİRİZ"







Önceki gün Zorlu Center'ın yaza merhaba partisi kapsamında verdiği konseröncesi konuyla ilgili soruları yanıtlayan Çelik şöyle dedi: “Beyaz benim iyi arkadaşım, canım ciğerim. Evet bir düet yaptık, yine yapabiliriz. Selfie çektik, yine çekebiliriz. Ancak bu aşk yaşadığımız anlamına gelmez” dedi.