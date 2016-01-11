

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Beyaz Show'un yapımcısı ile ünlü sunucu Beyazıt Öztürk ve programda konuşan Ayşe Çelik hakkında soruşturma başlattı.







Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle;



"8 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan Beyaz Show isimli programda terör örgütü propagandası yapıldığı iddiası ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09/01/2016 tarihinde soruşturma başlatılmıştır. Program CD'si incelemeye alınmış olup; program sorumlusu, canlı yayına bağlanan ve program sunucusu soruşturma kapsamına alınmıştır. "



