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BEYAZIT ÖZTÜRK HAKKINDA SORUŞTURMA


BEYAZIT ÖZTÜRK HAKKINDA SORUŞTURMA
Tarih : 11 Ocak 2016, 11:50
Puan Ver : Beyazıt Öztürk Hakkında Soruşturma(5/10)3


Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Beyaz Show'un yapımcısı ile ünlü sunucu Beyazıt Öztürk ve programda konuşan Ayşe Çelik hakkında soruşturma başlattı.



 Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle;

"8 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan Beyaz Show isimli programda terör örgütü propagandası yapıldığı iddiası ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09/01/2016 tarihinde soruşturma başlatılmıştır. Program CD'si incelemeye alınmış olup; program sorumlusu, canlı yayına bağlanan ve program sunucusu soruşturma kapsamına alınmıştır. "










Etiketler: Beyazıt  Öztürk  Hakkında  Soruşturma    haber

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