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beyazıt öztürk barcelona'ya yerleşti

BEYAZIT ÖZTÜRK BARCELONA'YA YERLEŞTİ

Son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan ve uzun süredir hiçbir yerde görünmeyen ünlü şovmen Beyazıt Öztürk Barcelona'ya yerleşti

Tarih : 16 Mayıs 2016, 11:38
Puan Ver : Beyazıt Öztürk Barcelona'ya Yerleşti(5/10)7


Tebdil-i mekânda ferahlık vardır! Yirmi yıldır sunduğu ‘Beyaz Show'daki performansı eleş- tirilen, üst üste yaşadığı olaylar sonrası morali bozulan Beyazıt Öztürk, çareyi yurtdışına çıkmakta buldu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü şovmen, Barcelona'ya yerleşti.



Sadece çekimler için Türkiye'ye gelen Beyaz, program bitiminde ilk uçakla Barcelona'ya uçuyor. Yaz tatilini de burada geçirecek olan Beyaz, bir süre dinlenip yeni sezonda ekranda olup olmayacağına karar verecek.








Etiketler: Beyazıt  Öztürk  Barcelona  Ya  Yerleşti    haber

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