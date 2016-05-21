BEYAZIT ÖZTÜRK, BARCELONA'YA MI YERLEŞİYOR?
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi terk edip Barcelona'ya yerleştiği yönündeki haberler ile bir anda Gündem olan Beyaz Öztürk, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi terk edip Barcelona'ya yerleştiği yönündeki haberler ile bir anda Gündem olan Beyaz Öztürk, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.
Kanal D'de dün gece ekrana gelen 'Beyaz Show'da bu iddiaya göndermede bulunan ünlü şovmen, "Barcelona'dan yayınımız devam ediyor. Seyircilerimizin hepsi İspanyol olmasına rağmen dilimizi konuşabiliyorlar" dedi.
Yaz tatilinin bir bölümünü Barcelona'da geçireceğini vurgulayan Beyaz, "Barcelona'ya yerleşeceğim söyleniyor. Tamamen yalan bir haber. Madrid'e yerleşiyorum (gülüyor). İnsan istendiği yerde durur. Bir yere gitmiyorum. Sadece yaz tatilinde oraya da uğrayacağız" ifadelerini kullandı.
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