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Beyazıt Kampüsü'nde sınavlar ertelendi !

BEYAZIT KAMPÜSÜ'NDE SINAVLAR ERTELENDİ !

Vezneciler'deki patlama nedeniyle İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde bugün yapılacak sınavlar ertelendi.

Tarih : 07 Haziran 2016, 14:36
Puan Ver : Beyazıt Kampüsü'nde Sınavlar Ertelendi !(7/10)8


İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet geçerken patlama oldu. İlk belirlemelere göre: 2 vatandaş hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı.



İstanbul Üniversitesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, edebiyat, iletişim, hukuk, fen, su ürünleri ve siyasal bilgiler fakültesi ile adalet meslek yüksekokulunda bugün yapılması düşünülen tüm sınavlar iptal edildi.








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