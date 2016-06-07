BEYAZIT KAMPÜSÜ'NDE SINAVLAR ERTELENDİ !
Vezneciler'deki patlama nedeniyle İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde bugün yapılacak sınavlar ertelendi.
İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet geçerken patlama oldu. İlk belirlemelere göre: 2 vatandaş hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı.
İstanbul Üniversitesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, edebiyat, iletişim, hukuk, fen, su ürünleri ve siyasal bilgiler fakültesi ile adalet meslek yüksekokulunda bugün yapılması düşünülen tüm sınavlar iptal edildi.
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