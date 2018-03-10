Beyazıt Öztürk programına konuk olan Ahmet Kural'a eski sevgilisi Sıla'yı hatırlattı. Kural ise bu hatırlatma sonrasında 'Sie liegt in meinen armen ' şarkısını mırıldandı.

Canlı yayınlanan Beyaz Show'a bu hafta Ailecek Şaşkınız filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy ile sevilen şarkıcı Candan Erçetin konuk oldu.

"GURBETTE SILA HASRETİ ZOR"

Sohbet sırasında, Beyaz "Gurbette sıla hasreti zor tabi" diyerek Ahmet Kural'a baktı. Sıla'yla ayrılıkları magazin gündemini sarsan Ahmet Kural ise, bu gönderme karşısında şaşırdı. Ancak durumu kısa sürede toparlayan Ahmet Kural, Çalgı Çengi filminde seslendirdikleri Sie Liegt In Meinen Armen şarkısını söylemeye başladı.

Kaynak: haberinburada