BEYAZ'DAN SÜRPRİZ KARAR! RAHATSIZ OLUNCA PILINI PIRTINI TOPLAYIP GİTTİ
Kalabalıktan kaçmak için geçen yıl Bebek'ten ayrılıp Ayazağa'daki bir siteye taşınan Beyazıt Öztürk, site hayatından sıkılınca eski semtine geri döndü
Ayazağaza'da orman içindeki bir siteden 2,5 milyon TL'ye aldığı iki daireyi birleştiren ünlü şovmen, aradığı huzuru yeni yuvasında da bulamadı.
ESKİ SEMTİNE DÖNDÜ
Sitenin son dönemde kalabalıklaşması üzerine tadı kaçan, yürüyüş yapamadığı için kilo alan ünlü şovmen, eski semtine döndü.
EŞYALARINI TOPLAYIP GİTTİ
Bir süredir ev arayışında olan Beyaz, Bebek sırtlarında, yine Boğaz manzaralı bir villa satın alıp geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız yeni evine taşındı.
Beyazıt Öztürk yaz sezonunu iki yıl önce Barcelona'da aldığı evinde geçiriyor.
Kaynak: haberinburada
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