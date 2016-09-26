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beyaz'dan eşi görülmemiş yenilik

BEYAZ'DAN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ YENİLİK

Beyaz Şov da 20. yılında yepyeni, eşi görülmemiş bir formatla ekrana gelmeye hazırlanıyor.Bu kez seyirci Beyaz Şov stüdyosuna gitmeyecek, bizzat Beyazıt Öztürk ve birbirinden ünlü konukları seyircinin ayağına gidecek.

Tarih : 26 Eylül 2016, 16:12
Puan Ver : Beyaz'dan Eşi Görülmemiş Yenilik(0/10)


Beyaz Şov da 20. yılında yepyeni, eşi görülmemiş bir formatla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bu kez seyirci Beyaz Şov stüdyosuna gitmeyecek, bizzat Beyazıt Öztürk ve birbirinden ünlü konukları seyircinin ayağına gidecek. Aylardır müthiş bir gizli ve titiz bir çalışmayla, yepyeni projesini hayata geçirmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk, daha şimdiden Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanında salonları hazırlamaya başladı bile. Beyaz Şov'u bir anda Zürih'te, bir anda Trabzon'da görebileceksiniz.

 








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