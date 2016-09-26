BEYAZ'DAN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ YENİLİK
Beyaz Şov da 20. yılında yepyeni, eşi görülmemiş bir formatla ekrana gelmeye hazırlanıyor.Bu kez seyirci Beyaz Şov stüdyosuna gitmeyecek, bizzat Beyazıt Öztürk ve birbirinden ünlü konukları seyircinin ayağına gidecek.
Beyaz Şov da 20. yılında yepyeni, eşi görülmemiş bir formatla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bu kez seyirci Beyaz Şov stüdyosuna gitmeyecek, bizzat Beyazıt Öztürk ve birbirinden ünlü konukları seyircinin ayağına gidecek. Aylardır müthiş bir gizli ve titiz bir çalışmayla, yepyeni projesini hayata geçirmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk, daha şimdiden Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanında salonları hazırlamaya başladı bile. Beyaz Şov'u bir anda Zürih'te, bir anda Trabzon'da görebileceksiniz.
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