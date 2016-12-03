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beyaz'dan bengü'ye evlenme teklifi

BEYAZ'DAN BENGÜ'YE EVLENME TEKLİFİ

Dün Beyaz Show birbirinden ünlü konukları ağırladı. Beyaz ve Bengü'nün konuşmaları geceye damgasını vurdu.

Tarih : 03 Aralık 2016, 13:12
Puan Ver : Beyaz'dan Bengü'ye Evlenme Teklifi(7/10)4


Beyaz Show'a dün Bengü, Kubat, Murat Dalkılıç, Tolga Çevik ve Cengiz Bozkurt konuk oldu. Eskişehir'de çekilen programda Beyazıt Öztürk'ün Bengü'ye;



“Seni Eskişehir'in güzel yerlerinde gezdireyim, belki etkileşim olur” demesi izleyenleri güldürdü. Ünlü şovmen, Bengü'ye ikinci kez evlenme teklifi etti.



Beyazıt'ın bu konuşmaları geceye neşe kattı.



8 AY ÖNCE İLK KEZ…



Beyazıt Öztürk bundan 8 ay önce programına konuk olan Bengü'ye evlenme teklifi etmişti. “Evlen benimle, kadınım ol, kısrağım ol” demesi izleyenleri kahkahaya boğmuştu.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Beyaz  Dan  Bengü  Ye  Evlenme  Teklifi    haber

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