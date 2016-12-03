BEYAZ'DAN BENGÜ'YE EVLENME TEKLİFİ
Dün Beyaz Show birbirinden ünlü konukları ağırladı. Beyaz ve Bengü'nün konuşmaları geceye damgasını vurdu.
Beyaz Show'a dün Bengü, Kubat, Murat Dalkılıç, Tolga Çevik ve Cengiz Bozkurt konuk oldu. Eskişehir'de çekilen programda Beyazıt Öztürk'ün Bengü'ye;
“Seni Eskişehir'in güzel yerlerinde gezdireyim, belki etkileşim olur” demesi izleyenleri güldürdü. Ünlü şovmen, Bengü'ye ikinci kez evlenme teklifi etti.
Beyazıt'ın bu konuşmaları geceye neşe kattı.
8 AY ÖNCE İLK KEZ…
Beyazıt Öztürk bundan 8 ay önce programına konuk olan Bengü'ye evlenme teklifi etmişti. “Evlen benimle, kadınım ol, kısrağım ol” demesi izleyenleri kahkahaya boğmuştu.
kaynak:sözcü
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