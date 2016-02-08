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beyaz show'la ilgili önemli açıklama

BEYAZ SHOW'LA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Ayşe öğretmenin telefonla canlı yayına bağlanmasıyla başlayan süreçte Beyaz Show'un canlı yayını kaldırılmıştı. Gelecek hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağının duyulması üzerine Kanal D, Beyaz Show'la ilgili bir açıklama yaptı.

Tarih : 08 Şubat 2016, 13:34
Puan Ver : Beyaz Show'la İlgili Önemli Açıklama(6/10)6


Beyaz Show'un bant yayınından verilmesi ve haftaya olmayacağının açıklanması "Beyaz Show bitiyor mu" söylentilerine yol açmıştı. Kanal D bir açıklama yaparak, 19 Şubat'ta yeni bölümün yayınlanacağını duyurdu.





Beyaz Show'da, programa telefonla bağlanan Ayşe öğretmenin açıklamalarının ardından 20. yılında bir ilke imza attı ve canlı yayın yerine bant yayın yaptı. Bu hafta banttan yayınlanan Beyaz Show, önümüzdeki hafta ise ekrana gelmeyecek.



Beyaz Show, yılbaşı haftası gibi özel günler haricinde 20 yıldır aralıksız olarak canlı yayınlanıyordu.



Kanal D'den yapılan açıklamaya göre ise Beyaz Show'un bu hafta yayınlanmayacağı yeni bölümün 19 Şubat Cuma günü ekrana geleceğini açıkladı.








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