'BEYAZ SHOW'DA FLAŞ GELİŞME
Mesut Yar, Kanal D'de yayınlanan Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'un eskisi gibi canlı olarak yayınlanacağını köşesinden açıkladı
Yeni sezona 15 gün arayla ve bant yayınıyla ekranlara gelen Beyaz Show, bundan sonra her hafta ekrana gelecek. Ancak programın eskiden olduğu gibi canlı mı yoksa yine banttan mı yayınlanacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Mesut Yar, köşesine taşıdığı konuyla ilgili şunları yazdı:
Beyaz Show haftalık formatına döndü. Beyaz, yayının şimdiki gibi bant mı canlı olacağı konusunda kesin bir açıklama yapmadı ama şimdilik konuşulan haziran ayında yeni bölümlerin banttan gösterileceği. Son iki bölümün canlı yayınlanma ihtimali var ancak son açıklama Beyaz'dan gelecek…
kaynak:hürriyet
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