Çarşamba günü tanıtılan Apple Watch 2'nin fiyatı da belli oldu. Dikkat çekici beyaz seramik modelinin fiyatı dudak uçuklatıyor. Çünkü cihazın fiyatı iPhone 7 ile neredeyse aynı.



Çarşamba günü tanıtılan Apple Watch 2'nin fiyatı da belli oldu. Dikkat çekici beyaz seramik modelinin fiyatı dudak uçuklatıyor. Çünkü cihazın fiyatı iPhone 7 ile neredeyse aynı.



Bildiğiniz gibi Apple çarşamba günü bir etkinlik düzenledi ve hem yeni iPhone 7'yi hem de Apple Watch'un yeni modelini tanıttı. Apple Watch 2 adını taşıyan bu yeni akıllı saat birçok farklı modele sahip. Böyle olunca cihazın fiyat aralığı da oldukça geniş. Bugün önsiparişe çıkacak olan cihazın çeşitli modelleri için fiyatlar açıklandı.



Apple Watch 2 modelleri arasında dikkatleri en çok çeken ise beyaz seramik modeli oldu. Çünkü Apple kendisi bile etkinlik kapsamında bu modeli överek beyaz seramik modelini ön plana çıkardı. Ancak ne varki beyaz seramik Apple Watch 2'nin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten. Cihazın 38mm versiyonu 1249 dolara, 42mm versiyonu ise tam 1299 dolara satışa çıktı. Yani beyaz seramik bir Apple Watch alacağınız parayla isteseniz 256GB depolama alanına sahip bir iPhone 7 Plus bile alabilirsiniz. Üstelik bu fiyatlar ABD için geçerli. Ülkemizde vergilerde eklendiğinde cihazın fiyatı daha da artacaktır.



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