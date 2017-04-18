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beyaz saray'dan referandum açıklaması

BEYAZ SARAY'DAN REFERANDUM AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Uluslararası bir komisyon değerlendirmesini yapıyor ve 10-12 gün içinde bir rapor açıklayacak. Bunu bekleyeceğiz, bırakalım şu anda onlar işini yapsın" ifadelerini kullandı

Tarih : 18 Nisan 2017, 09:45
Puan Ver : Beyaz Saray'dan Referandum Açıklaması(8/10)5


 Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore konusunda tüm seçenekleri masada tuttuğunu ve atacağı adımlar için hızlı karar alabileceğini vurgulayarak, "Başkan'ın (Kuzey Kore konusunda) kırmızı çizgiler çizdiğini göreceğinizi sanmıyorum." dedi.



Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde ağırlıklı olarak Kuzey Kore ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.



ABD'nin Kuzey Kore'nin adımlarını yakından takip ettiğini ve Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu bir kez daha vurgulayan Spicer, herhangi bir zamanda alınacak bir kararın hızlıca uygulanabileceğini ve bunu önceden duyurmak gibi bir zorunluluklarının olmadığını belirtti.



"Başkan'ın (Kuzey Kore konusunda) kırmızı çizgiler çizdiğini göreceğinizi sanmıyorum." diyen Spicer, Suriye ile Kuzey Kore örneklerinin birbirinden farklı olduğuna işaret etti.



 



kaynak:habertürk








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