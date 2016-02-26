

Earnest, günlük basın toplantısında, Suriye'de çatışmaların durdurulmasına ilişkin soruları yanıtladı.







Toplantıda, Suriye'deki çatışmaların durdurulması süreci içerisinde Putin'in kendisini çok ön plana çıkarmaya çalıştığı ve Başkan Barack Obama'nın da bugün ABD Dışişleri Bakanlığı'na giderek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına katılmasının buna paralel bir davranış olup olmadığı soruldu.







Earnest, Putin'in ön plana çıkmaya çalışmasının “psikolojik sebepleri” olabileceğini söyleyerek, “Putin, Obama'dan daha fazla kişisel kredi almaya çalışıyor. Belki burada psikolojik terapi gerektiren bir sebep vardır. Fakat Başkan Obama kendi imajından ziyade daha çok ABD menfaatini dünya genelinde genişletmek ve Amerikan halkını güvenli tutmaya yoğunlaşıyor” şeklinde konuştu.







Rusya'nın bu süreç içerisinde çatışmaların durdurulmasının uygulanabilmesi için önemli bir rolü olduğunu belirten Earnest, “Bu süreç içerisinde engeller olacak. Uygulanamayacağına dair erken belirtiler olacak. Fakat Rusya, kendi bölümünü oynaması ve sürekli irtibatta olduğu ve üzerinde etkisi olduğu tarafların bu anlaşmaya uymasını sağlamak için kancanın ucunda olacak” ifadesini kullandı.







Earnest, bu sebepten dolayı Putin'in öne çıkmaya çalışmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, “Bizim, en büyük kaygımız, ateşkes uygulanmaya geçse de Rusya'nın geri çekilmeye çalışması” açıklamasında bulundu.