O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

beyaz saray'dan 'görüşme' açıklaması

BEYAZ SARAY'DAN 'GÖRÜŞME' AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Barak Obama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Açıklamada iki liderin Suriye'deki durumu ve terörizme karşı ABD-Türkiye işbirliğini görüştükleri kaydedildi.

Tarih : 20 Şubat 2016, 09:32
Puan Ver : Beyaz Saray'dan 'görüşme' Açıklaması(7/10)7


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Obama, YPG güçlerinin toprak kazanmak için bölgedeki durumdan faydalanmaması gerektiğine işaret etti.



Öte yandan Obama, Türkiye'yi bölgedeki top atışlarını azaltarak çift taraflı itidal göstermesi çağrısı yaptı.



Başkan Obama, Ankara'da 28 kişinin ölümüne sebebiyet veren saldırıyı ve Diyarbakır'da 8 şehit verilen saldırıyı kınadı ve taziyelerini iletti.








Etiketler: Beyaz  Saray  Dan    Görüşme    Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER