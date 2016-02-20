BEYAZ SARAY'DAN 'GÖRÜŞME' AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Barak Obama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Açıklamada iki liderin Suriye'deki durumu ve terörizme karşı ABD-Türkiye işbirliğini görüştükleri kaydedildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Obama, YPG güçlerinin toprak kazanmak için bölgedeki durumdan faydalanmaması gerektiğine işaret etti.
Öte yandan Obama, Türkiye'yi bölgedeki top atışlarını azaltarak çift taraflı itidal göstermesi çağrısı yaptı.
Başkan Obama, Ankara'da 28 kişinin ölümüne sebebiyet veren saldırıyı ve Diyarbakır'da 8 şehit verilen saldırıyı kınadı ve taziyelerini iletti.
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