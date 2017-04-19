

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak referandum sonuçları için tebrik etmesi ABD'de tartışma yarattı.



Düzenlediği basın toplantısın konuyla ilgili soruları yanıtlayan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Sarah Huckabee Sanders, telefon görüşmesinin bir diğer nedeninin ortak NATO çıkarları ve Suriye üzerinde konular olduğunu söyledi. Sanders, konuşmanın gelişen ilişkiler üzerine olduğunu ve bunun herhangi bir tebrikten daha önemli ve öncelikli bir konu olduğunu belirtti.



Basın mensuplarının, Trump'ın Türkiye'deki anayasa değişikliğini destekleyip desteklemediğini sorması üzerine Sanders, "Başkan'ın bir numaralı önceliğinin Amerikalılar güvende tutmak olduğunu düşünüyorum. Bu onun önceliği ve göreve geldiğinden bu yana odak noktası. Eğer Türkiye ve ya başka bir ülkeyle çalışması gerekiyorsa, bunu yapacaktır." ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk