

Lockhart'ın 9 yatak odası, 8 banyosu ve bir egzersiz odası bulunan 860 metrekarelik evi Mayıs 2014'te 5.3 milyon dolara satın aldığı belirtiliyor.







Obama geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklamada, memleketi Chicago'ya taşınmadan önce, küçük kızları Sasha'nın lise eğitimi bitinceye kadar başkent Washington'da ikamet etmeyi sürdüreceklerini belirtmişti.