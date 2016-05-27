BEYAZ SARAY'DAN BU EVE TAŞINACAK
Görev süresi Ocak ayında dolacak olan ABD Başkanı Barack Obama, emekli olduktan sonra ailesiyle birlikte Washington'da yaşayacakları evi buldu.
Lockhart'ın 9 yatak odası, 8 banyosu ve bir egzersiz odası bulunan 860 metrekarelik evi Mayıs 2014'te 5.3 milyon dolara satın aldığı belirtiliyor.
Obama geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklamada, memleketi Chicago'ya taşınmadan önce, küçük kızları Sasha'nın lise eğitimi bitinceye kadar başkent Washington'da ikamet etmeyi sürdüreceklerini belirtmişti.
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