

ABD'nin başkentinde, başkanın evi ve ofisi olarak kullanılan Beyaz Saray, yıllar önce getirilen fotoğraf yasağını kaldırdığını açıkladı.



ABD Başkanı'nın Obama'nın eşi tarafından medyaya duyurulan habere göre, Beyaz Saray'ı ziyaret edenler artık sarayda serbestçe fotoğraf çekebilecekler.



Beyaz Saray'da fotoğraf yasağı, fotoğraf makinelerinin yüksek ışık ve ısı yayan mekanik flaşlar döneminde alınmıştı. Saray duvarında yer alan yüzlerce yıllık sanat eserlerinin, flaşlar nedeniyle zarar görebileceğinden endişe eden Beyaz Saray yönetimi, saray içindeki ziyaretçilerin fotoğraf çekmesini yasaklamıştı.



Ancak modern dijital fotoğraf makineleri ve kameralı cep telefonlarının artık patlamalı flaşlara ihtiyaç duymadan ortamdaki ışık ile rahatça fotoğraf çekebildiği için yasağın anlamı kalmadığını düşünen saray yönetimi, ziyaretçilerin artık özgürce fotoğraf çekebileceklerini açıkladılar. Elbette bu izin sadece sarayı özel turlarla ziyaret eden “turist” kapsamındaki ziyaretçiler için geçerli. Profesyonel ekipmanla, ışık ve flaş sistemleri kurarak çekim yapmak isteyecek profesyonel fotoğrafçılar yine özel izin alarak çekim yapabilecekler.



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