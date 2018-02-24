BEYAZ SARAY'DA ALARM! BARİYERLERE ARAÇ ÇARPTI, GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI
ABD yönetiminin kalbi Beyaz Saray'da bir araç bariyerlere çarptı. Güvenlik güçleri teyakkuza geçerken giriş ve çıkışlar kapıldı.
Bir aracın güvenlik bariyerlerine çarpması sonucu Beyaz Saray alarma geçti. ABD yönetiminin kalbi konumundaki saraya tüm giriş ve çıkışlar durduruldu.
GÜVENLİK BARİYERİNE ÇARPTI
Beyaz Saray'da, bir kadın sürücünün güvenlik amacıyla oluşturulan bariyerlere çarpması nedeniyle, güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Kimliği henüz açıklanmayan bir kadın, yerel saatle 12.30 civarında kullandığı araç ile Beyaz Saray'da güvenlik amacıyla oluşturulan bariyerlere çarptı.
GÜVENLİK SEVİYESİ EN ÜSTE ÇIKARILDI
Olayda yaralanan olmazken, araç sahibi ABD Gizli Servisi tarafından hemen gözaltına alındı. Beyaz Saray'da olay sonrası güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.
Kaynak: haberinburada
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