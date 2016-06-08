BEYAZ SARAY VEZNECİLER'DEKİ SALDIRIYI KINADI
Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'un Vezneciler semtinde düzenlenen ve 11 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısını kınadı.
Dışışileri Bakanlık Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Toner, "ABD, İstanbul'un Fatih semtinde bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır." dedi.
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