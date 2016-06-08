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beyaz saray vezneciler'deki saldırıyı kınadı

BEYAZ SARAY VEZNECİLER'DEKİ SALDIRIYI KINADI

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'un Vezneciler semtinde düzenlenen ve 11 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısını kınadı.

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:05
Puan Ver : Beyaz Saray Vezneciler'deki Saldırıyı Kınadı(6/10)4


Dışışileri Bakanlık Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



Toner, "ABD, İstanbul'un Fatih semtinde bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır." dedi.








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