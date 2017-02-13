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Beyaz Saray, Trump'ın Danışmanı Flynn'i Savunmadı
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beyaz saray, trump'ın danışmanı flynn'i savunmadı

BEYAZ SARAY, TRUMP'IN DANIŞMANI FLYNN'İ SAVUNMADI

Seçimlerden hemen sonra Rusya ile yaptırımları görüştüğünü kabul eden ve daha önce de Putin'le aynı masada yemek yiyen danışman, Washington'da kriz çıkardı.

Tarih : 13 Şubat 2017, 16:44
Puan Ver : Beyaz Saray, Trump'ın Danışmanı Flynn'i Savunmadı(7/10)7


ABD'de Beyaz Saray'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller, hafta sonu verdiği söyleşilerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i savunmadı.



Flynn'in göreve başlamadan önce Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerine görüştüğü iddia edilmiş, Flynn önce iddiaları reddetmiş fakat sonra emin olmadığını söylemişti.



ABD yasaları, kamu görevlisi olmayan bireylerin dış politika yürütmesini yasaklıyor.



Kremlin yalanladı



Donald Trump'ın Kıdemli Politika Danışmanı Stephen Miller, hafta sonu verdiği birden fazla söyleşide Donald Trump'ın Flynn'e desteğine yönelik soruları yanıtsız bıraktı.



Miller, bu hassas konu üzerine yorum yapmanın kendisine düşmeyeceğini söylerken Trump'ın Flynn'e güvenip güvenmediği sorusunu da "Bunu başkana sorun" diye yanıtladı.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise bugün, Flynn ve Kislyak'ın yaptırımlar hakkında görüştüğüne yönelik iddiaları yalanladı.



 



kaynak:milliyet








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