BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ SEAN SPİCER İSTİFA ETTİ
ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer istifa etti.
Spicer'in, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak Anthony Scaramucci'nin atanmasını protesto etmek için istifa ettiği öğrenildi.
"TRUMP BÜYÜK HATA YAPIYOR" DEMİŞTİ
Trump, Scaramucci'ye görevi teklif ettikten sonra Sean Spicer'dan sözcülüğe devam etmesini istemişti. Ancak Sean Spicer, Trump'ın "büyük bir hata yaptığını" söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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